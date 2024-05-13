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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مصر للفنادق تستهدف 364 مليون جنيه خلال العام المقبل

مصر للفنادق
مصر للفنادق

أعلنت شركة مصر للفنادق، التابعة للقابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل 2024-2025.

وقالت شركة مصر للفنادق، إنها تستهدف تحقيق صافي ربح بعد الضرائب بنحو 1.225 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، مقابل 1.334 مليار جنيه متوقع تحقيقها بنهاية العام المالي الجاري.

وتستهدف شركة مصر للفنادق تحقيق خلال العام المالي المقبل إيرادات بنحو 1.79 مليار جنيه مقابل 1.35 مليار جنيه متوقع تحقيقها بنهاية العام المالي الجاري.

وتستهدف الشركة استثمار نحو 363.84 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل، وتتضمن البدء في تنفيذ تطوير وتحديث مستمر لفندقي النيل ريتزكارلتون، وسفير دهب، واستكمال الانفاق على مشروع E.R.P للشركة.

مؤشر نصف سنوية

يشار إلى أن مصر للفنادق، سجلت صافي ربح بلغ 430.21 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر 2023، مقابل أرباح بقيمة 347.2 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 577.9 مليون جنيه، مقابل 398.8 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له.

مصر للفنادق السياحة الفنادق وزارة قطاع الاعمال العام ايرادات

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