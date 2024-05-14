طريقة عمل سمك السلمون بالزبدة والثوم

يقدم الشيف هدي زعرب طريقة بسيطة لعمل سمك السلمون بالزبدة والثوم بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ لعشاق السلمون.

المكونات لعمل سمك السالمون

2 قطعة من سمك السلمون (حوالي 200-250 غرام لكل قطعة)

2 ملعقة كبيرة من الزبدة

2 فصوص ثوم مهروسة

عصير نصف ليمونة

ملح وفلفل حسب الذوق

بقدونس مفروم للتزيين (اختياري)

الخطوات لعمل سمك السالمون

قم بتسخين مقلاة كبيرة على نار متوسطة.

أضف الزبدة إلى المقلاة واسمح لها بالذوبان.

أضف الثوم المهروس إلى المقلاة وقلبه لمدة دقيقة أو حتى يصبح الثوم متساقطًا عطريًا.

ضع قطع السلمون في المقلاة وقلبها لضمان تغطية كل قطعة بالزبدة والثوم.

قم برش عصير الليمون على السلمون ورش الملح والفلفل حسب الذوق.

اطهي السلمون لمدة 4-5 دقائق على كل جانب، أو حتى ينضج حسب تفضيلك. يجب أن يكون لون السلمون ورديًا ومتفتحًا، وقوامه ينهار بسهولة بواسطة شوكة.

قم بنقل قطع السلمون إلى طبق التقديم ورشها ببقدونس مفروم للتزيين إذا رغبت.

قدم سمك السلمون اللذيذ مع الأرز أو الخضروات المشوية واستمتع به.

تذكر أن وقت الطهي يعتمد على سمك السلمون وسمك القطع. قد تحتاج إلى ضبط وقت الطهي وفقًا لذلك.