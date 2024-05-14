عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلام فلسطيني: ارتفاع ضحايا قصف إسرائيلي على منزل بمخيم النصيرات إلى 20

قطاع غزة
قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية في نبأ عاجل منذ قليل، بارتفاع قتلى قصف إسرائيلي على منزل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة إلى 20 

 واستشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون الليلة، في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال، بعد قصف طيرانه الحربي لمنزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية في القطاع، في وقت سابق، عن استشهاد 14 مواطنا بينهم أطفال، وإصابة العشرات، وزاد العدد في الساعات الاولى من فجر الثلاثاء ليصل 20، بعد قصف الاحتلال لمنزل مكون من ثلاثة طوابق يعود لعائلة كراجة جنوب مخيم النصيرات وسط القطاع.

كما شن الطيران الحربي الاسرائيلي، الليلة، غارة على منزل في ارض بكر غرب مدينة غزة، وقصفت مدفعية الاحتلال مدينة بيت لاهيا شمال غرب قطاع غزة، وواصلت مدفعية الاحتلال قصف مخيم جباليا شمالا بشكل عنيف.

وحسب مصادر طبية في قطاع غزة، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من شهر تشرين الأول/ اكتوبر الماضي، إلى 35,091 شهيدا وأكثر من 78,827 مصابا، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ولفتت المصادر إلى أن أن قوات الاحتلال ارتكبت 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، وصل منها للمستشفيات 57 شهيدا و82 إصابة.

قصف اسرائيلي مخيم النصيرات قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد ناري من مصطفى بكري على علم القبائل العربية.. ويكشف الحقيقة

زلزال إثيوبيا| أستاذ موارد مائية يحذر من كارثة.. فيديو

نزلت 6 آلاف جنيه| أسعار الأجهزة الكهربائية اليوم.. وهذا سعر التكييف

فستان جريء.. شيرين رضا تشعل السوشيال ميديا

مجدي عبد الغني يثير الجدل بسؤال عن استدعاء مصطفى شوبير للمنتخب.. تفاصيل

تفاصيل ما حدث فى غرفة ملابس الزمالك بعد الخسارة من نهضة بركان

فستان قصير .. دينا الراقصة تثير الجدل بفيديو جديد

15 تصريحا ناريا.. حسام حسن يكشف لأول مرة حقيقة الأزمة مع صلاح

موضوعات متعلقة

سوناك: منح زعيم المعارضة كير ستارمر مفاتيح داونينج ستريت سيجعل البلاد أقل أمانا

بوتين يعلن قائمة ترشيحاته لوزراء الحكومة الجديدة ورؤساء الأجهزة الأمنية

كتائب القسام تستهدف دبابة «ميركافا» إسرائيلية بقذيفة «الياسين 105»

قائد الجيش الأوكراني: الوضع صعب في خاركيف

روسيا تشن أخطر هجوم منذ عامين عبر الحدود الشمالية لأوكرانيا

الجيش الأوكراني: صد محاولات روسيا للتقدم بصورة أكبر في خاركيف

روسيا: رصد وتدمير منظومتي صواريخ هيمارس الأمريكية على متن مدرعات أوكرانية

هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: التحقيق في حادث وقع جنوب عدن

ترشيحاتنا

تحذير من السير بهذه الطرق مبكرا وطقس حار نهارا.. الأرصاد توضح الحالة الجوية اليوم الثلاثاء

خطف واعتداء.. سيناريو حبيبة الشماع يتكرر على يد سائق أوبر| ما القصة؟

أمير هشام: تمنيت أن يؤجل عمر مرموش موعد جراحته حتى نهاية معسكر منتخب مصر

3 سور تحصن من قرأها في الصباح والمساء ثلاث مرات.. اغتنمها

بـ150 ألف جنيه.. اركب سيارة «هاتشباك» فبريكا موديل 2011

إعلام فلسطيني: ارتفاع ضحايا قصف إسرائيلي على منزل بمخيم النصيرات إلى 20


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان لافت.. أبنة هيفاء وهبي تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

خطيرة ولذيذة.. طريقة عمل الكبدة بالخل والثوم والبقدونس

إنجاز تاريخي.. سباق بين شيكابالا ولاعب نهضة بركان على خطف رقم قياسي

أكلة الصيف الشهيرة .. إليك فوائد وأضرار الباذنجان

فيديو

بسبب زوجته.. سجن صاحب صورة الفستان المثير للجدل

المال والنفوذ .. أشرف زكي وطارق الشناوي في قسم الشرطة بسبب روجينا.. فيديوجراف

الأقوى منذ 20 عاما.. العاصفة الشمسية تصل مرحلتها الخامسة

بأقل من نص سعره .. إضافة السكر الحر على بطاقة التموين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-