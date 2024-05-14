الجمهور السعودي يلتف حول عمرو سعد في الرياض

خطف الفنان عمرو سعد، الأضواء، أثناء جولته في شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وجاء تواجد عمرو سعد في السعودية، بعد أن كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، من قبل، عن تقديم فيلم جديد لـ منى زكي يحمل إسم "الست"، تتناول من خلاله السيرة الذاتية لـ أم كلثوم.

ومن المنتظر أن يظهر عمرو سعد خلال أحداث العمل كضيف شرف، ويقدم شخصية الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، ومن المقرر أن يبدأ عمرو تصوير دوره خلال الفترة القليلة المقبلة.

وظهر عمرو سعد بعد غياب عن المنافسة في رمضان 2024، بسبب انشغاله هذه الفترة بالسينما وتحديدًا بفيلمه الجديد الغربان، حيث يُكرس مجهوده في الفترة الحالية من أجل خروج العمل بصورة تليق بجمهوره، خصوصًا أن الفيلم تم تصويره بأكثر من دولة، ويعد الأضخم إنتاجيًا في تاريخ السينما، ويحتوي على العديد من مشاهد الأكشن.