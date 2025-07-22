قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قصف إسرائيلي عنيف يستهدف منطقة دير البلح وسط قطاع غزة
مجاعة تتفاقم وسوء تغذية بين الأطفال .. حصار الاحتلال يفتك بسكان غزة
نتيجة الثانوية العامة بالاسم مجانا.. افتح الرابط واصبر وادعُ الله.. يمنحك 7 بشارات
الجارديان: إزالة أنقاض غزة تستغرق 40 عاما
حريق هائل جنوب تل أبيب يستنفر 26 طاقم إطفاء وسط موجة حرائق تجتاح إسرائيل
غزة تموت جوعا.. الهلال الأحمر الفلسطيني يطلق نداء استغاثة للعالم
وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو
الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بالعفو عن محكوم عليهم بمناسبة ثورة يوليو
وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2025 .. بعد قليل
رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا لتنظيم احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير ويناقش الترتيبات النهائية
موجة حر شديدة تجتاح إيران وتتسبب في انقطاع المياه والكهرباء
مؤشرات تنسيق معاهد التمريض 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لجنة التحقيق في أحداث الساحل السوري: 1469 قتيلًا وتوصيات بالعدالة الانتقالية وتجريم النعرات الطائفية

أحداث الساحل السوري
أحداث الساحل السوري
القسم الخارجي

أنهت لجنة التحقيق الخاصة بأحداث الساحل السوري مهامها رسميًا، معلنةً عن تسليم تقريرها النهائي إلى الجهات المختصة، والذي تضمن نتائج تفصيلية حول طبيعة الانتهاكات التي وقعت خلال يومي 7 و8 مارس، وأوصى بسلسلة من الإجراءات والتشريعات لضمان عدم تكرار تلك المآسي، وتحقيق العدالة، وتعزيز السلم الأهلي.

وأكدت اللجنة أنها تحققت من مقتل 1,469 شخصًا، بينهم 90 امرأة، خلال أحداث وصفتها بـ"واسعة النطاق"، إلا أنها أوضحت أنها ليست منظمة أو ذات قيادة مرجعية واحدة. 

وكشفت أن المدنيين تعرضوا لانتهاكات جسيمة في تلك الأيام، شملت القتل، السلب، حرق الممتلكات، والتعدي الجسدي والنفسي.

وخلص التقرير إلى أن الدوافع الطائفية كانت موجودة، لكنها جاءت في سياق ثأري لا أيديولوجي. 

وأشارت اللجنة إلى أن بعض الشهود تحدثوا عن تعرضهم لعبارات عنصرية وطائفية مهينة، كما بيّنت أن بعض الأفراد انتحلوا صفة القوات الحكومية بهدف تحقيق منافع غير مشروعة، مما فاقم الفوضى وشوّه صورة المؤسسات الرسمية.

وتوصلت اللجنة إلى تحديد نحو 300 اسم من المتهمين بالتورط في الانتهاكات، وتمت إحالة لائحتين بأسمائهم إلى النائب العام، في خطوة وصفتها اللجنة بأنها تمثل بداية فعلية للمحاسبة. 

وأكدت أن بعض حملات التفتيش التي نفذتها قوات الأمن شابتها تجاوزات وانتهاكات، على الرغم من محاولات القوات الحكومية لاحتواء الموقف في 7 مارس.

وقالت اللجنة إنها لم تتعرض لأي تدخلات خلال عملها، وأشادت بما وصفته بـ"المناخ المؤسسي الذي سمح لها بالتحقيق باستقلالية". 

وأضافت أنها على ثقة بأن الدولة جادة في محاسبة المسؤولين عن هذه الأحداث، مشيرة إلى أن الرئيس أكد مرارًا أن لا أحد فوق القانون.

وأنهت اللجنة تقريرها بجملة من التوصيات الهادفة إلى تعزيز دولة القانون، وبناء المصالحة الوطنية، وضمان عدم تكرار المأساة، ومن أبرز ما أوصت به: إقرار تشريعات تجرّم إثارة النعرات الطائفية، والمضي في تدابير العدالة الانتقالية التي تكفل جبر الضرر واستعادة الثقة، وتعزيز الحوار والسلم الأهلي باعتبارهما أولوية وطنية، وتنظيم الزي العسكري وتوحيد استخدامه لمنع الانتحال، وحوكمة قوات الأمن وتطبيق معايير حديثة في التدريب والمساءلة.

وأعلنت اللجنة رسميًا انتهاء مهامها، مؤكدة أن المهمة لم تكن فقط تقنية أو إجرائية، بل أخلاقية ووطنية، مشددة على أن العدالة، والمصالحة، والشفافية، هي السبيل الوحيد للحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها في وجه أي استغلال للانقسامات الاجتماعية أو الطائفية.

أحداث الساحل السوري الدوافع الطائفية القوات الحكومية النائب العام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2025

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس بعد اعتمادها.. عبر هذا الرابط

مؤشرات تنسيق الجامعات2025

طب 92.9% والأسنان 91.7% والهندسة 88.5%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.17%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 لـ طلاب الثانوية العامة

أوائل الثانوية العامة 2025

التعليم : صور وأسماء أوائل الثانوية العامة 2025 المتداولة بفيس بوك "مزيفة"

رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس.. بالدرجات والمجموع الكلي

أوائل الثانوية العامة 2025

محدش جاب 100%| إعلان أوائل الثانوية العامة 2025 في بيان عاجل بعد قليل

تنسيق الجامعات

حاسبات ومعلومات 82.8% تمريض 84.1% والصيدلة91.2.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

ترشيحاتنا

عمر القحطاني، حاصل على الميدالية الذهبية في بطولة التجديف الشاطئ

الفرق بين التجديف الشاطئي والنيل.. البطل عمر القحطاني يوضح

روسيا واوكرانيا

الكرملين: مناقشة المذكرات بين موسكو وكييف موضوع المفاوضات في إسطنبول

أرشيفية

اليونيسف: المجتمع الدولي عاجز عن وقف الكارثة في غزة

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات| نصائح للتعامل مع طالب الثانوية العامة عند الرسوب .. كيف تكافئ ابنك بعد نتيجة الثانوية العامة؟.. جلسة تصوير جديدة لـ عبير صبري تكشف عن زيادة وزنها

أعلان نتيجة الثانوية العامة
أعلان نتيجة الثانوية العامة
أعلان نتيجة الثانوية العامة

شاحنة إيسوزو الكهربائية الجديدة تأتي بسعر صادم

إيسوزو
إيسوزو
إيسوزو

تموين الشرقية: حملات مكثفة لضبط الأسواق بمركز منيا القمح| صور

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

طريقة عمل كب كيك البطاطا الحلوة بالقرفة

طريقة عمل كب كيك البطاطا الحلوة بالقرفة
طريقة عمل كب كيك البطاطا الحلوة بالقرفة
طريقة عمل كب كيك البطاطا الحلوة بالقرفة

فيديو

الفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع

وزير الدفاع: لدينا أسلحة متطورة قادرة على ردع كل من يهدد أمن مصر

تطورات قصة أطفال ديرمواس

التحقيقات مستمرة وتحاليل المياه مطابقة.. ماذا يحدث بقرية دلجا بعد فاجعة أطفال ديرمواس؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المهندس عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ..تكنولوجيا تحجب أسرارها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحرب النفسية السلاح الأضعف أثرا.. والأكثر تكرارا

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: من الجولان إلى السويداء.. استراتيجية التفكيك الناعم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

المزيد