لجنة التحقيق في أحداث الساحل السوري توصي بمنع التحريض الطائفي وتعزيز السلم الأهلي

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن لجنة التحقيق في أحداث الساحل السوري أوصت باتخاذ تدابير فورية تهدف إلى منع التحريض وإثارة النزعات الطائفية، على خلفية التوترات الأخيرة التي شهدتها بعض المناطق الساحلية.

وأكدت اللجنة، في تقريرها الأولي، أن بعض التصريحات والتسجيلات والمحتوى المنشور على منصات التواصل الاجتماعي ساهم في إثارة الفتنة الطائفية، داعية إلى ضبط الخطاب الإعلامي والعمل على حماية النسيج المجتمعي من محاولات التقسيم أو زرع الكراهية بين المواطنين.

لجنة التحقيق بأحداث الساحل السوري

كما أفادت الإخبارية في نبأ عاجل عن "لجنة التحقيق بأحداث الساحل السوري" أنها حددت أفرادا وجماعات ترتبط ببعض الجماعات العسكرية يشتبه بارتكابهم انتهاكات.