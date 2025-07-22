الأمم المتحدة: مقتل 288 شخصا خلال محاولات الحصول على مساعدات في غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "الأمم المتحدة" بمقتل 288 شخصا خلال محاولتهم الحصول على مساعدات بالقرب من قوافل أممية ومنظمات إنسانية أخرى بغزة.

وقالت المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، إنها ترحب بالبيان الصادر عن مجموعة من الدول الغربية الداعي إلى وقف فوري للحرب في غزة، مؤكدة أن المملكة ترفض ممارسات إسرائيل في منع المساعدات واستهداف المدنيين.

وأكدت مجموعة من الدول الغربية، منها بريطانيا وفرنسا وكندا، يوم الاثنين، إن على إسرائيل إنهاء حربها في غزة فورًا، وانتقدت ما وصفته بـ"القتل" للفلسطينيين و"التسريب المتقطع للمساعدات".

وقال الموقعون على البيان: "لقد وصلت معاناة المدنيين في غزة إلى مستويات غير مسبوقة.. إن نموذج الحكومة الإسرائيلية في تقديم المساعدات خطير، ويؤجج عدم الاستقرار، ويحرم سكان غزة من كرامتهم الإنسانية".