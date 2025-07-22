الاتحاد الأوروبي: قتل المدنيين الذين يطلبون المساعدة بغزة أمر لا يمكن تبريره

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن مسؤولة السياسة الخارجية بـ الاتحاد الأوروبي، قال إن جميع الخيارات مطروحة إذا لم تف إسرائيل بوعودها.



ولفت إلى أن قتل المدنيين الذين يطلبون المساعدة في غزة أمر لا يمكن تبريره، وأن تحدثت مجددا مع وزير خارجية إسرائيل لتأكيد تفاهمنا بشأن المساعدات.

وقالت المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، إنها ترحب بالبيان الصادر عن مجموعة من الدول الغربية الداعي إلى وقف فوري للحرب في غزة، مؤكدة أن المملكة ترفض ممارسات إسرائيل في منع المساعدات واستهداف المدنيين.

قالت مجموعة من الدول الغربية، منها بريطانيا وفرنسا وكندا، يوم الاثنين، إن على إسرائيل إنهاء حربها في غزة فورًا، وانتقدت ما وصفته بـ"القتل" للفلسطينيين و"التسريب المتقطع للمساعدات".

وقال الموقعون في بيانهم: "لقد وصلت معاناة المدنيين في غزة إلى مستويات غير مسبوقة.. إن نموذج الحكومة الإسرائيلية في تقديم المساعدات خطير، ويؤجج عدم الاستقرار، ويحرم سكان غزة من كرامتهم الإنسانية".