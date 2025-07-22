كارثة إنسانية في غزة.. 650 ألف طفل يواجهون المجاعة ونفاد تام للموارد الطبية

قال محمد أبو عفش ، مدير الإغاثة الطبية في غزة، إن الوضع الإنساني في غزة بلغ مرحلة حرجة، مع تزايد أعداد المرضى والجوعى وسط عجز كامل من المؤسسات الصحية عن تلبية أبسط الاحتياجات الطبية.

الوضع الصحي ينهار.. والمواطنون يعيشون على "الملح والماء"



وأشار إلى أن أكثر من 650 ألف طفل يواجهون خطر المجاعة، في ظل انعدام الغذاء وفقدان كل مقومات الرعاية، بينما تستمر قوات الاحتلال في نهب القوافل الإغاثية ومنع وصول أي دعم فعال.

كارثة إنسانية بكل المقاييس

وأضاف: "نشهد كارثة إنسانية بكل المقاييس.. الناس يعيشون على الماء والملح، مثل إضرابات الأسرى في السجون، والأطفال يبكون جوعًا ولا يجدون حتى الحليب".

وطالب أبو عفش ، بتحرك دولي فوري لوقف هذه الجريمة المستمرة، وإنقاذ مئات الآلاف من المدنيين الذين يواجهون خطر الموت جوعًا أو مرضًا.