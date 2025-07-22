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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير داخلية أستراليا: لا يمكن تبرير قتل آلاف المدنيين في غزة جراء القصف الإسرائيلي

غزة
غزة
البهى عمرو

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا يفيد بأن وزير الداخلية الأسترالي، قال: “إن الصور التي رأيناها في غزة كانت واضحة ولا يمكن تبرير ما يحدث، ولا يمكن تبرير قتل آلاف المدنيين في غزة جراء القصف الإسرائيلي”.

وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن الوضع الإنساني في غزة غير مقبول وما يحدث فضيحة ويجب أن تتوقف فورا، مطالبا بأن تتمكن الصحافة من الدخول إلى غزة لتظهر ما يحدث هناك

وشدد وزير الخارجية الفرنسي على أن الهجمة الإسرائيلية البرية الجديدة مدانة ولم يعد هناك أي مبرر لهذا الهجوم على غزة.

وفي تصريحات سابقة؛ قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إن باريس تدين "بشدة" الحملة العسكرية الإسرائيلية الجديدة في قطاع غزة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وذكر جان نويل بارو، في مقابلة إذاعية: "هذا أمر غير مقبول"، مشيرا إلى أن الحكومة الإسرائيلية "تنتهك القانون الإنساني"، بعد أن وافقت حكومتها الأمنية على خطة قال مسئول إسرائيلي إنها ستتضمن "غزو قطاع غزة والاحتفاظ بالأراضي الفلسطينية".

وعبر وزير الخارجية الفرنسي عن إدانته بشدة خطة إسرائيل للسيطرة على قطاع غزة.

القاهرة الإخبارية وزير الداخلية الأسترالي الداخلية الأسترالي غزة

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