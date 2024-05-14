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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن.. زوجة عصام صاصا تخرج عن صمتها والتفاصيل الكاملة لاتهام مروة نصر لروبي بسرقة أغنيتها

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامه عن عصام صاصا و مروة نصر :

زوجة عصام صاصا تخرج عن صمتها: إحنا تعبانين قوي ومش قادرين نرد

قالت جهاد أحمد زوجة مؤدي المهرجانات عصام صاصا، إن كامل الأسرة في حالة غير جيدة بسبب الحادث، مؤكدة أن زوجها وقع توكيلا للدكتور محمد حمودة للدفاع عنه في قضية دهس مواطن أثناء قيادة سيارة أعلى الدائري.

 

التفاصيل الكاملة لاتهام مروة نصر لروبي بسرقة أغنيتها

اتهمت المطربة مروة نصر صناع اغنية المطربة روبي "الليلة حلوة" والتي طرحتها مؤخرًا بطريقة الفيديو كليب والتى تتشابة كلماتها مع اغنية مروة نصر "حلوة السهرة" والتى طرحتها شهر سبتمبر ٢٠٢٣.


تفاصيل شخصية أمير عيد في مسلسل دواعي السفر

كشفت منصة WATCH IT عن بوستر دعائي جديد لأبطال مسلسل دواعي السفر، والشخصية التي يقدمها النجم أمير عيد ضمن أحداث العمل، والذي من المقرر عرض أولى حلقاته غدا.

 

الجمهور السعودي يلتف حول عمرو سعد في الرياض


خطف الفنان عمرو سعد، الأضواء، أثناء جولته في شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية.

عصام صاصا

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