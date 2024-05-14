أخبار الفن.. زوجة عصام صاصا تخرج عن صمتها والتفاصيل الكاملة لاتهام مروة نصر لروبي بسرقة أغنيتها

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامه عن عصام صاصا و مروة نصر :

قالت جهاد أحمد زوجة مؤدي المهرجانات عصام صاصا، إن كامل الأسرة في حالة غير جيدة بسبب الحادث، مؤكدة أن زوجها وقع توكيلا للدكتور محمد حمودة للدفاع عنه في قضية دهس مواطن أثناء قيادة سيارة أعلى الدائري.

اتهمت المطربة مروة نصر صناع اغنية المطربة روبي "الليلة حلوة" والتي طرحتها مؤخرًا بطريقة الفيديو كليب والتى تتشابة كلماتها مع اغنية مروة نصر "حلوة السهرة" والتى طرحتها شهر سبتمبر ٢٠٢٣.

كشفت منصة WATCH IT عن بوستر دعائي جديد لأبطال مسلسل دواعي السفر، والشخصية التي يقدمها النجم أمير عيد ضمن أحداث العمل، والذي من المقرر عرض أولى حلقاته غدا.



خطف الفنان عمرو سعد، الأضواء، أثناء جولته في شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية.