التفاصيل الكاملة لاتهام مروة نصر لروبي بسرقة أغنيتها

اتهمت المطربة مروة نصر صناع اغنية المطربة روبي "الليلة حلوة" والتي طرحتها مؤخرًا بطريقة الفيديو كليب والتى تتشابة كلماتها مع اغنية مروة نصر "حلوة السهرة" والتى طرحتها شهر سبتمبر ٢٠٢٣.

كلمات الاغنيه :

هي القاعدة دي اللي حلوة وناسها حلوة



ويومنا دا شكله جميل



خدنا أهو من الفرحة وصلة، دماغنا فاصلة



ورايقين طول الليل



طب هي القعدة دي اللي حلوة وناسها حلوة



ويومنا دا شكله جميل



خدنا أهو من الفرحة وصلة، دماغنا فاصلة



ورايقين طول الليل



والليلة حلوة.. الليلة دي حلوة.. القاعدة حلوة



إيه الجو العسل ده؟.. إيه الموود القمر ده



هو الروقان ده اللي ناقصنا



والليلة حلوة.. الليلة دي حلوة.. القاعدة حلوة



إيه الجو العسل ده؟.. إيه الموود القمر ده



هو الروقان ده اللي ناقصنا



عليّ يابني الصوت شوية.. كمان شوية



ده في مغنى ده في مغنى وفي رقص



سقف يابني، وأنت طبل ده يومنا يهبل



ومتعبناش بالعكس



والليلة حلوة