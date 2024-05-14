عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والحمم البركانية في سومطرة لـ50 قتيلا و27 مفقودا

فيضانات اندونيسيا
فيضانات اندونيسيا

أفادت إدارة الكوارث في إندونيسيا بارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات، وتدفق الحمم البركانية في جزيرة سومطرة غرب البلاد، إلى 50 قتيلا و27 مفقودا، بحسب ما ذكرته قناة العربية.

أفاد المسؤول في وكالة إدارة الكوارث بإندونيسيا، إلهام وهاب، بتسجيل 50 حالة وفاة حتى صباح اليوم.

وأشار إلى أن رجال الإنقاذ يواصلون البحث عن 27 شخصًا لا يزالون في عداد المفقودين، مؤكدًا أن السلطات مستمرة في استقبال بلاغات عن المفقودين.

حدثت المأساة يوم السبت الماضي، حوالي الساعة 22:30 بالتوقيت المحلي في إقليمي أغام وتاناه داتار في غرب جزيرة سومطرة، حيث شهدت المنطقة هطول أمطار غزيرة لساعات متتالية، مما أدى إلى حدوث فيضانات مفاجئة وتدفق سيل من الحمم البركانية الباردة من جبل مارابي، وهو جبل بركاني يقع في الجزيرة.

الفيضانات الحمم البركانية سومطرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء

رد ناري من مصطفى بكري على علم القبائل العربية.. ويكشف الحقيقة

زلزال إثيوبيا| أستاذ موارد مائية يحذر من كارثة.. فيديو

زوجة عصام صاصا تخرج عن صمتها: إحنا تعبانين قوي ومش قادرين نرد

شقيقة سيدة التجمع ضحية سائق أوبر تكشف ماذا حدث لأختها

مجدي عبد الغني يثير الجدل بسؤال عن استدعاء مصطفى شوبير للمنتخب.. تفاصيل

في عيد ميلاده 84.. سر الانسجام الفني بين يسرا وعادل إمام

هل تأخير صلاة الفجر في ذي القعدة يضيق الرزق؟.. احذره لـ27 عقوبة

موضوعات متعلقة

بايدن يحظر استيراد اليورانيوم من روسيا

زيارة مفاجئة.. بلينكين في كييف لطمأنة الأوكرانيين بشأن استمرار دعم أمريكا

الاحتلال: ملابسات مقتل موظف أممي وإصابة آخر في رفح جنوب غزة قيد التحقيق

كندا تعارض نشر قوات الناتو في أوكرانيا

مسئولان أمريكيان: قرار إسرائيل بتوغل شامل في رفح غير مؤكد

قلق في أوكرانيا بعد تعيين وزير دفاع جديد في روسيا

الجيش الأمريكي: تدمير مسيرتين وصاروخ باليستي للحوثيين فوق البحر الأحمر

اندلاع حريق بمخيم 2 في النصيرات بعد غارات شنتها طائرات الاحتلال

ترشيحاتنا

من نوع الأرفد.. المقاومة العراقية تضرب إسرائيل بهذه الطائرة لأول مرة

عبادة تورطك مع الله إلى يوم القيامة ويفعلها كثيرون عند الكرب.. فاحذرها

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024

انفراد.. قـ ـاتل جواهرجي بولاق يكشف تفاصيل ما بعد جريمته

الأرصاد: رياح محملة بالأتربة تغطي هذه المحافظات.. وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة

كوريا تهرب إلى المدن العائمة.. اعرف السبب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"أوعي تخليه يعطلك".. نصائح للتغلب على الخجل الزائد

4 وصفات طبيعية لعمل غسول للجسم بمكونات آمنة

في عيد ميلاده 84.. سر الانسجام الفني بين يسرا وعادل إمام

5 نصائح لإضفاء لمسة شخصية أكثر على ديكور منزلك

فيديو

في عيد ميلاده 84.. سر الانسجام الفني بين يسرا وعادل إمام

بسبب زوجته.. سجن صاحب صورة الفستان المثير للجدل

المال والنفوذ .. أشرف زكي وطارق الشناوي في قسم الشرطة بسبب روجينا.. فيديوجراف

الأقوى منذ 20 عاما.. العاصفة الشمسية تصل مرحلتها الخامسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-