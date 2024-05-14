رشقات صاروخية تستهدف عسقلان ومستوطنات محيطة بها



أفادت وسائل إعلام فلسطينية؛ بأن مدفعية الاحتلال استهدفت بكثافة محيط منطقة الجامعة شرق رفح.

كما تم اطلاق نار مستمر شرق جباليا مصحوب بإستطلاع مكثف في في شمال غزة.

فيما أشارت كذلك الي ضربة صاروخية نحو عسقلان ومستوطنات محيطة.

وتواصل كتائب القسام لليوم الـ 220 على التوالي، التصدي للقوات الصهيونية المتوغلة في عدة محاور، والتي أسفرت حتى اللحظة عن مقتل (620) ضابطاً وجندياً وإصابة أكثر من (3442) آخرين حسب اعتراف جيش العدو، وما يزيد عن (7129) جريح حسب تقارير المستشفيات الصهيونية مضافاً إليها بيانات جيش الاحتلال، بالإضافة إلى تدمير مئات الآليات كلياً أو جزئياً

كما واصلت قصف مواقع ومغتصبات العدو في غلاف غزة، ودك تحشداته العسكرية في مختلف محاور التوغل.

وأصدر الإعلام العسكري لكتائب الشهيد عز الدين القسام، عدداً من البلاغات العسكرية حول تصدي مجاهدينا لقوات العدو المتوغلة في عدد من محاور القتال، ومواصلة خوضهم الاشتباكات الضارية مع جنود وآليات العدو بالعبوات الناسفة والقذائف المضادة للدروع والأفراد، إضافة إلى استمرار دك التحشدات العسكرية للعدو بالصواريخ وقذائف الهاون في مختلف المناطق.