روسيا تعلن تدمير 25 صاروخا أوكرانيا فوق بيلجورود

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إن قوات دفاعها الجوي دمرت فوق منطقة بيلجورود 25 صاروخا أطلقتها أوكرانيا من قاذفات صواريخ متعددة.

وقبل قليل، قال حاكم منطقة خاركيف الأوكرانية، إن روسيا واصلت هجومها البري على المنطقة وهاجمت مناطق جديدة بمجموعات صغيرة، في محاولة لتوسيع الجبهة وتشتيت القوات الأوكرانية.



ودخلت القوات الروسية أوكرانيا قرب خاركيف التي تعد ثاني أكبر مدنها، لتفتح جبهة شمالية شرقية جديدة في الحرب التي تدور رحاها إلى حد كبير في الشرق والجنوب منذ نحو عامين.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى كييف اليوم الثلاثاء في أول زيارة يقوم بها مسؤول أميركي كبير لأوكرانيا منذ أن أقر الكونغرس الشهر الماضي حزمة مساعدات عسكرية حجمها 61 مليار دولار انتظرتها كييف طويلا.

وتهدف الزيارة، التي لم يُكشف عنها سابقا، إلى إظهار تضامن الولايات المتحدة مع أوكرانيا في الوقت الذي تكافح فيه لمواجهة القصف الروسي العنيف على حدودها الشمالية الشرقية.