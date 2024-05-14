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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر: الحكام يعانون من الضغوط النفسية.. وتصريحات حسام حسن صحيحة

حسام حسن
حسام حسن

أكد محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، أنه يحترم جميع الحكام المصريين، لكن هناك بعض التوترات والأحداث المحيطة تجعل هناك أخطاء في المباريات، مشيرا إلى أن هناك بعض الأخطاء تؤثر في نتائج المباريات وهو ما يقلل من المنافسة في الدوري، ويصدر الاحباط لبعض الفرق التي تنفق ملايين على الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "لابد من تقليل الأخطاء التحكيمية قدر الإمكان، وفي المباراة السابقة تعرضنا لركلة جزاء غير صحيحة أمام نادي زد، بعدما خرجت الكرة إلى الخارج، ولم تعاد تليفزيونيًا وتم الاكتفاء باعادة ركلة الجزاء".

وأضاف: "هناك حكام تعاني من ضغوط نفسية بشكل واضح، لكن بعض الحكام لا تريد الخطأ، والموضوع قد يكون حسابات معينة، يجب رفع مستوى الحكام المصريين".

وأكمل: "هناك بعض مدربي الأندية تعلق خسائرها على التحكيم، ولكن هناك بعض الوقائع الواضحة، ومدعومة بشكل قوي، ولكن الحكام يعانون من ضغوط نفسية في بعض المباريات".

وواصل: "حسام حسن عندما كان مدربا لسموحة كان له دور كبير في تطوير أحمد فتوح، وتحدثت مع اللاعب وقتها بأن عليه الاستفادة من حسام لتطوير موهبته، وانه سيكون له دور كبير في الاحتراف الاوروبي مستقبلا".

وأشار إلى أن تصريحات حسام حسن صحيحة والدوري المصري لا يفرز لاعبين جيدين.

وأوضح أن الأهلي عليه اللعب بقوة منذ الدقيقة الأولى امام الترجي التونسي، متمنيا تتويج الفريق الأحمر باللقب، مشيرا إلى أن قلق من التحكيم وكذلك استفزاز لاعبي الأهلي. كما أن الفريق التونسي مختلف عن الموسم الماضي ويضم عناصر جيدة.

واكد أنه من الصعب الحديث عن ملف الصفقات حاليا، خصوصا من الأهلي او الزمالك في ظل ارتباط الناديين بمباريات محلية وقارية.

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