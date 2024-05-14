عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أفضل 3 موبايلات Oppo للشباب في مصر .. دليل الشراء لعام 2024

بأسعار معقولة..أفضل
بأسعار معقولة..أفضل 3 موبايلات Oppo للشباب في مصر: دليل الشر

يبحث الشباب دائمًا عن أحدث وأفضل الهواتف الذكية، مع مراعاة المواصفات العالية والسعر المناسب. تُقدم شركة Oppo مجموعة واسعة من الهواتف الذكية التي تلبي احتياجات الشباب في مصر، ولكن مع تعدد الخيارات، قد يواجه البعض صعوبة في اختيار الهاتف المناسب.

ونعرض لكم أفضل هواتف Oppo للشباب في مصر لعام 2024، مع مراعاة الميزانية واحتياجات المستخدمين المختلفة.

 

1. Oppo Reno7:

 

  • خيار ممتاز للشباب الذين يبحثون عن هاتف أنيق بكاميرا ممتازة.
  • يأتي الهاتف بتصميم رفيع وخفيف، مع شاشة AMOLED بحجم 6.43 بوصة ووضوح FHD+.
  • تتميز كاميرا الهاتف الخلفية بدقة 64 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.
  • يعمل الهاتف بمعالج Qualcomm Snapdragon 680، مع 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 256 جيجابايت من مساحة التخزين.
  • يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4500 مللي أمبير، مع دعم الشحن السريع بقدرة 33 وات.
  • يتوفر الهاتف بسعر يبدأ من 12 ألف جنيه مصري.
  •  

2. Oppo A96:

 

  • خيار مثالي للشباب الذين يبحثون عن هاتف بسعر مناسب مع أداء قوي.
  • يأتي الهاتف بتصميم عصري، مع شاشة IPS LCD بحجم 6.59 بوصة ووضوح FHD+.
  • تتميز كاميرا الهاتف الخلفية بدقة 50 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.
  • يعمل الهاتف بمعالج Qualcomm Snapdragon 695، مع 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 256 جيجابايت من مساحة التخزين.
  • يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، مع دعم الشحن السريع بقدرة 33 وات.
  • يتوفر الهاتف بسعر يبدأ من 7999 جنيه مصري.
  •  

3. Oppo K10:

 

  • خيار مثالي للشباب الذين يبحثون عن هاتف للألعاب بمواصفات قوية.
  • يأتي الهاتف بتصميم رياضي، مع شاشة IPS LCD بحجم 6.59 بوصة ووضوح FHD+.
  • تتميز كاميرا الهاتف الخلفية بدقة 50 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.
  • يعمل الهاتف بمعالج Qualcomm Snapdragon 680، مع 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجابايت من مساحة التخزين.
  • يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، مع دعم الشحن السريع بقدرة 33 وات.
  • يتوفر الهاتف بسعر يبدأ من 21 ألف جنيه مصري.

عند اختيار هاتف Oppo، من المهم مراعاة احتياجاتك وميزانيتك. تأكد من قراءة المراجعات ومقارنة المواصفات قبل اتخاذ قرار الشراء.

**بالإضافة إلى الهواتف الثلاثة المذكورة أعلاه، تقدم Oppo العديد من الخيارات الأخرى للشباب في مصر.

 

نصائح إضافية عند شراء هاتف Oppo:

 

  • تأكد من شراء الهاتف من تاجر معتمد.
  • قارن الأسعار بين مختلف المتاجر قبل الشراء.
  • اقرأ سياسة الضمان بعناية.
  • احرص على حماية هاتفك من خلال استخدام غطاء واقٍ وواقي شاشة.

**مع اتباع هذه النصائح، ستتمكن من اختيار هاتف Oppo

OPPO Oppo Reno7 OPPO A96 Oppo K10 أوبو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميدو يوجه التحية لـ محمود الخطيب على هذا الأمر

بيان رسمي من أوبر عن محاولة اغتص.اب سيدة التجمع.. تفاصيل

لماذا نهى النبي عن نتف الشيب الأبيض من الشعر؟ هذا ما يفعله بصاحبه يوم القيامة

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء

خالد الغندور يوجه رسالة لـ الخطيب بشأن انضمام لاعبي الأهلي الدوليين

مفيش إحساس ولا رجولة.. صديقة فتاة أوبر تكشف مفاجأة عن الحادث.. شاهد

قرارات النيابة في محاولة خطف فتاة أوبر نبيلة عوض للاعتداء عليها| تعرف عليها

مش هتلمسني غير لو موتني.. شقيقة فتاة أوبر تكشف مفاجأة عن الواقعة

موضوعات متعلقة

وفر باقة موبايلك.. إزاي تشغل خرائط جوجل Google Maps بدون إنترنت

وداعا لآيفونك العادي..أول هاتف iPhone قابل للطي

بفلوس قليلة.. أرخص موبايل Oppo للشباب

أحدث وأرخص تابلت بمميزات جبارة

إزاي تبيع هاتفك الآيفون المستعمل بأعلى سعر ممكن

مفاجأة رائعة لكل أصحاب iPhone الجديد

إزاي تحمي أطفالك من إدمان الهواتف الذكية

أفضل هاتف اقتصادي من سامسونج.. مميزات جبارة 

ترشيحاتنا

حزب الله: استهداف مقر ‏قيادة اللواء 801 للاحتلال في ثكنة معاليه جولاني

نهائي دوري أبطال أفريقيا.. الخطيب رئيسًا لبعثة الأهلي في تونس

تحرك برلماني لمواجهة ارتفاع تذاكر طيران مطار سوهاج مقارنة بالقاهرة

لو مش قادر تحج.. ردد 3 كلمات تمنحك ثواب الحج كاملا

إعلامي: كولر يرفض المُجازفة بهذا اللاعب أمام الترجي

وقاحة أمريكية.. واشنطن: ما يحدث في غزة ليس إبادة جماعية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرض خطير يصيب الرجال ويمكن علاجه.. اكتشف أعراضه مبكرا

مكالمة حاسمة.. سمية الخشاب تكشف سر رفض ريم البارودى الظهور مع رامز جلال

مش هسيب حقى ومكنتش بنام.. قرار حاسم من سمية الخشاب ضد رامز جلال

بالمستندات.. محامى شيرين عبد الوهاب يحسم تطورات أزمتها مع روتانا

فيديو

مدام سما والجاردات.. مفاجآت بعد إغلاق "الصحة" لعيادة تجميل غير مرخصة

محمد صلاح وأزمات المنتخب.. تصريحات قوية وجريئة من حسام حسن| شاهد

عواصف ترابية ومثيرة للرمال .. طقس غريب اليوم وتحذير لتلك المناطق

تراجع أسعار الذهب والدولار معا.. ماذا يحدث في الأصفر والأخضر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-