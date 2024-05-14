الجامعات الإيطالية تلتحق بركب الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.. فيديو

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا عن اتساع نطاق المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في الدول الغربية، بعنوان، الجامعات الإيطالية تلتحق بركب الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.

ووفقا للتقرير، أقام العشرات من الطلاب المؤيدين للفلسطينيين مخيمًا أمس الاثنين في جامعة تورينو الإيطالية للفنون التطبيقية للاحتجاج على الحرب الإسرائيلية على غزة.

وشهدت الجامعات الإيطالية في روما وبولونيا ونابولي وميلانو احتجاجات مماثلة، ويطالب الطلاب المحتجون جامعاتهم بمقاطعة المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية، خاصة إذا كان التعاون البحثي يتعلق بالتقنيات المدنية والعسكرية.