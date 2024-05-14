صحة النواب توصي بتقديم العلاج لحالات الطوارئ والحوادث لمدة 48 ساعة مجانا

أعلن الدكتور اشرف حاتم رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب توصيات لجنة الصحة بعد لقاء مع وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار.

وأكد الدكتور اشرف حاتم علي أن اللجنة توكد على أهمية التنبيه على مديرى الشئون الصحية بالمحافظات و قطاعي مكتب وزير الصحة والسكان وقطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة والسكان على تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠٦٣ لسنة ۲۰۱٤ بشأن التزام جميع المنشآت الطبية والمستشفيات بتقديم العلاج لحالات الطوارئ والحوادث بالمجان لمدة ٤٨ ساعة مع التنويه بأن اللائحة رقم ٧٥ لسنة ۲۰۲٤ هي لائحة استرشادية لاسترداد مقابل الخدمات الصحية المؤداة من قبل التأمين الصحى ونفقة الدولة وان تمتع المواطن المصري بالخدمة الصحية ليس رفاهية بل هو حق دستورى.

بالنسبة للخدمات أو التدخلات الطبية التي تكون خارج تغطية نفقة الدولة أوضح رئيس لجنه الصحة والسكان بمجلس النواب الدكتور اشرف حاتم انه يتم دفعها من صندوق المستشفى بنسبة (٢٥) بقرار من مجلس ادارة المستشفي وبالنسبة للعيادات الخارجية و الحالات المزمنة والتكرارية مثل الضغط والسكر وامراض الدم والصدر والقلب و يتم صدورقرار صرف العلاج على نفقة التأمين الصحي او نفقة الدولة.

وبالنسبة للحالات الحادة يتم صرف الدواء اللازم على الا يزيد عن ثلاثة أصناف من الادوية الأساسية المحدثة من الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة والسكان حسب كل حالة وقرار الطبيب الاخصائي علي الا تحتوي علي مكملات غذائية أو فيتامينات .

جاء ذلك خلال اجتماع لجنه الصحة والسكان بمجلس النواب برئاسة الدكتور اشرف حاتم اليوم لمناقشة مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، لوزارة الصحة .