منصة WATCH IT تحتفل بانطلاق مسلسل دواعي السفر

تستعد منصة WATCH IT للاحتفال بانطلاق عرض أولي حلقات مسلسل دواعي السفر بحضور أبطاله.

ومن المفترض أن يتم عرض أول حلقتين من المسلسل خلال احتفال اليوم علي أن يبدأ العرض رسميا علي المنصة ابتداءا من غدا الأربعاء.

وكشفت منصة WATCH IT عن بوستر دعائي جديد لأبطال مسلسل دواعي السفر، والشخصية التي يقدمها النجم أمير عيد ضمن أحداث العمل، الذي من المقرر عرض أولى حلقاته غدا.

ونشرت المنصة عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك”، بوستر حديث لأبطال العمل ويتضمن صورة أمير عيد والذي يقدم شخصية “على”.

وفي وقت لاحق طرحت الصفحة الرسمية لمنصة WATCH IT الرقمية، على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، البوستر الرسمي لـ مسلسل “دواعي السفر” والنجوم المشاركة في العمل، الذي يقوم ببطولته أمير عيد، ومن المقرر عرضه خلال الأيام القليلة القادمة.

وكتبت المنصة الرقمية Watch it في منشور حمل بوستر خاص لأحمد فاضل معلقًة عليه: "انتظروا سمير في مسلسل دواعي السفر من أعمال WATCH IT الأصلية يُعرض ابتداءً من 15 مايو".

وأظهر برومو مسلسل “دواعي السفر”، أنه يعرض الأمراض النفسية، وبشكل خاص مرض الاكتئاب، حيث يعاني بعض أبطال العمل من الاكتئاب، وتعمل الفنانة نادين طبيبة أمراض نفسية على علاجهم، وقالت نادين خلال البرومو: “بيجيلي حالات كتير عندهم اكتئاب.. سبب اكتئابهم إنهم مش حاسين بأهميتهم”.