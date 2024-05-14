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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تعرف على موعد طرح فيلم بنقدر ظروفك

صدى البلد

أعلنت شركة كولومبيا للإنتاج الفني، عن طرح فيلم "بنقدر ظروفك" بجميع السينمات في الخارج يوم ٢٣ مايو الجاري، بعد يوم واحد من طرحه بدور العرض السينمائي في مصر.

ويطرح الفيلم بجميع السينمات المصرية يوم ٢٢ مايو الجاري.

تدور قصة الفيلم حول تساؤل مضمونه: هل يصمد الحب في قلبي حسن وملك اللذان يعيشان في حارة فقيرة يتغذى أهلها على رجول وهياكل الفراخ، ويشترون المواد التموينية بالتمن والربع كيلو، وحين يقررون الخروج في مشوار يدفعون 2 جنيه مقابل رشة البرفان؟ وتشتري بناتها كريمات التجميل بمعلقة الايسكريم؟! فهل يصمد الحب في هذه الأجواء أم تطيح به مصاعب الحياة وتقلباتها ومؤامرات البشر؟.

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فيلم "بنقدر ظروفك"يخوض بطولته النجوم أحمد الفيشاوي ومي سليم ونسرين طافش ومحمود حافظ ومحمد محمود وعارفة عبدالرسول وإبرام سمير وطاهر أبو ليلة، ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي، ومشرف عام على الإنتاج محمد علاء الدين، ومن إنتاج شركة كولومبيا للإنتاج الفني، ومن تأليف سمير النيل وإخراج أيمن مكرم.

احمد الفيشاوي فيلم بنقدر ظروفك عارفة عبدالرسول طاهر أبو ليلة محمد علاء الدين محمود حافظ يوسف وائل نور نسرين طافش مي سليم

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