مخرج شهير يحضر مهرجان كان رغم الحكم عليه بالسجن والجلد| من هو

غادر المخرج الإيراني الشهير رسولوف إيران خلال الساعات الماضية؛ وذلك من أجل حضور مهرجان كان السينمائي في دورته الـ77.



وتأتي مغادرة المخرج الإيراني الشهير رسولوف إلى إيران بسبب الحكم عليه بالسجن والجلد، بعد أن اعتبرت السلطات في وطنه أن فيلمه الوثائقي الذي سيعرض في مهرجان كان السينمائي الدولي مخالف لأمن البلاد.

أقام مهرجان كان السينمائي في دورته ال 77 ، حفل عشاء الي لجام تحكيمه ، وتتكون لجنة تحميكم مهرجان كان من المخرجة الشهيرة جريتا جيرويج، المخرجة والممثلة اللبنانية نادين لبكي، إبرو سيلان، ليلي جلادستون، إيفا جرين، خوان أنطونيو بايونا، بييرفرانسيسكو فافينو، كوري إيدا هيروكازو، وعمر سي.

وتشارك السينما المصرية خلال فعاليات الندوة 77 من المهرجان الفرنسي بفيلمي “شرق 12” للمخرجة هالة القوصي ضمن مسابقة “نصف شهر المخرجين”، والوثائقي “رفعت عيني للسما” للمخرجين أيمن الأمير وندى رياض ضمن مسابقة “أسبوع النقاد”.

