حفل عشاء للجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي في دورته ال 77 .. صور

قبل ساعات من أفتتاحه وسط حضور جماهيري ضخم ، أقام مهرجان كان السينمائي في دورته ال 77 ، حفل عشاء الي لجام تحكيمه .

وتتكون لجنة تحميكم مهرجان كان من المخرجة الشهيرة جريتا جيرويج، المخرجة والممثلة اللبنانية نادين لبكي، إبرو سيلان، ليلي جلادستون، إيفا جرين، خوان أنطونيو بايونا، بييرفرانسيسكو فافينو، كوري إيدا هيروكازو، وعمر سي.

وتشارك السينما المصرية خلال فعاليات الدوة 77 من المهرجان الفرنسي بفيلمي “شرق 12” للمخرجة هالة القوصي ضمن مسابقة “نصف شهر المخرجين”، والوثائقي “رفعت عيني للسما” للمخرجان أيمن الأمير وندى رياض ضمن مسابقة “اسبوع النقاد”.



شرق 12

فيلم شرق 12 يدور في إطار من الفانتازيا الساخرة في عالم مغلق خارج الزمن، وجاء تكوين البوستر وألوانه معبرين عن تلك الحالة، وهو من تصميم هالة القوصي، وتنفيذ علياء صلاح الدين ومحمد بدر، ويلعب بطولة الفيلم منحة البطراوي، وأحمد كمال، كما يشهد أول ظهور سينمائي للموهبتين الصاعدتين عمر رزيق وفايزة شامة، بمشاركة أسامة أبو العطا وباسم وديع.

رفعت عيني للسما



فيلم (رفعت عيني للسما) يشارك في المسابقة الرسمية لأسبوع النقاد بمهرجان كان في نسختها الـ 63، ويعتبر أول فيلم تسجيلي مصري يشارك في هذه المسابقة منذ تأسيسها بالإضافة أنه العمل التسجيلي الوحيد المشارك في مسابقة أسبوع النقاد