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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

طرح فيلم «رحلة 404» عبر منصة شاهد

مني زكي
مني زكي

أعلنت منصة شاهد vip عن عزمها طرح فيلم “رحلة 404”، من بطولة الفنانة منى زكي، بعد رفعه من دور العرض السينمائية. 

ولم تحدد المنصة موعدا لطرح فيلم “رحلة 404”، إلا أنه من المتوقع طرحه تزامنا مع عيد الأضحى المبارك. 

وكان فيلم “رحلة 404”، قد احتل المركز الثاني في شباك التذاكر المصري خلال فترة عرضه، حيث حقق ما يزيد على 20 مليون جنيه. 

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فيلم “رحلة 404” بطولة منى زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف محمد فراج، ومحمد ممدوح، وشيرين رضا، وخالد الصاوي، ومحمد علاء، مع حسن العدل، وسما إبراهيم، وشادي ألفونس، ورنا رئيس، وجيهان الشماشرجي، وعارفة عبد الرسول. 

 

 

 

 

رحلة 404 فيلم رحلة 404 محمد ممدوح محمد فراج منصة شاهد vip منصة شاهد منى زكى

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