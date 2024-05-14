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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

زراعة الشيوخ: مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة حلم تحول إلى حقيقة على يد السيسي

النائب أحمد محسن
النائب أحمد محسن

قال النائب أحمد محسن، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن قيام الرئيس السيسي بافتتاح المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية وبدء موسم الحصاد بمشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بالدلتا الجديدة، خطوة تنموية كبيرة لمصر في قطاع الزراعة، تؤكد تحول حلم مستقبل مصر الزراعي لحقيقة.

وأضاف محسن، في تصريح صحفي له اليوم، أن مشروع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أحد أكبر الكيانات فى العالم فى مجالات وأنشطة التنمية على صعيد مشروعات الزراعة والتصنيع الزراعى والاقتصاد البيئى والمشروعات التكاملية، وخطوة تنموية جبارة للغد، تحسب للرئيس السيسي، وهذه هى المرة الأولى مرة ومنذ عقود طويلة تتوسع مصر زراعيا بهذا الشكل وتضاف هذه المساحة.

وأشار عضو زراعة الشيوخ، إلى موقع مشروع مستقبل مصر الزراعي وسهولة وصول مستلزمات الإنتاج كالأسمدة والمبيدات والبذور والمعدات وسهولة توصيل المنتجات النهائية إلى الأسواق الرئيسية وإلى موانئ التصدير البرية والجوية، كما يدخل ضمن مشاريع التوسعات الاقتصادية والتنمية الضخمة في الجمهورية الجديدة.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن من شأن مشروع مستقبل مصر الزراعي، تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، علاوة على البدء في إنشاء منطقتين صناعيتين منها المنطقة الصناعية الأولي على مساحة 1000 فدان، وهو ما يعزز من قدرة وصمود الاقتصاد المصري.

واختتم النائب أحمد محسن بالقول: إن مستقبل مصر الزراعي إضافة تنموية هائلة سينعكس صداها على المواطن المصري قريبا.

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