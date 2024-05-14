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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفرالشيخ يتابع أعمال تطوير ساحة ميدان المسجد الإبراهيمي بدسوق.. صور

تطوير ميدان المسجد
تطوير ميدان المسجد الإبراهيمي

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، أعمال المرحلة الأولى من تطوير ساحة الميدان الإبراهيمى، «ساحة مسجد سيدى إبراهيم الدسوقى» بمدينة دسوق، وذلك لتنشيط السياحة الدينية، وإعادة الوجه الجمالى والحضارى لدسوق، التى تعد من أهم المدن المصرية سياحيًا.

قال محافظ كفرالشيخ، إنه يتم تنفيذ مشروع تطوير «ساحة الميدان الإبراهيمي» خلال ثلاث مراحل متتالية بمساحة إجمالية 9.5 فدان تقريبًا، وتطوير ساحة المسجد الرئيسية علي مساحة 5000 متر مربع، بتكلفة إجمالية حوالى 6 مليون جنية خلال 6 أشهر تقريبًا، كما تتضمن خطة التطوير أيضًا حديقة المسجد الإبراهيمي، بالإضافة إلى تطوير أماكن إنتظار السيارات.

أضاف محافظ كفرالشيخ، أن أعمال المرحلة الأولى من تطوير ساحة الميدان الإبراهيمي، تضمنت وضع الطبقة الخرسانية ورفع المناسيب وتحديد القواعد الخرسانية التى يقام عليها سور الساحة بحرم المسجد الإبراهيمي، طبقًا لخرائط الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، ومراجعة جهاز التنسيق الحضارى بالقاهرة، حيث تتم جميع الأعمال وفق رسومات هندسية تصميمية، وأخرى تنفيذية من أعرق بيوت الخبرة الهندسية فى مصر.

أوضح محافظ كفرالشيخ، أن أعمال تطوير ساحة مسجد سيدى إبراهيم الدسوقى، تساهم فى تحسين المظهر الجمالى للمسجد والمناطق المحيطة به، وتساهم فى تعزيز التفاعل الإجتماعى بين أفراد المجتمع، وتوفر مساحة أكبر للمصلين والزوار، مشيرًا أن المسجد أحد أشهر المساجد فى مصر، ويقصده ملايين الزائرين من مختلف أنحاء العالم، ويضم ضريح سيدى إبراهيم الدسوقى أحد أشهر الأولياء الصالحين فى مصر.

شدد محافظ كفرالشيخ، على ضرورة تنفيذ أعمال التطوير بأعلى جودة وبأسرع وقت، مع مراعاة الحفاظ على الطابع الدينى للميدان، مؤكدًا على أهمية تطوير ساحة الميدان الإبراهيمي بدسوق، لما لها من أهمية دينية وثقافية وسياحية.

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6 مليون جنية الجهاز القومى للتنسيق الحضارى اللواء جمال نورالدين المسجد الإبراهيمي تنشيط السياحة سيدى إبراهيم الدسوقى عمرو البشبيشي

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