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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بلاغات بالنصب ضد فتاة استولت على 10 ملايين جنيه من مواطنين بالغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تقدم العشرات من المواطنين ببلاغات رسمية بتكنولوجيا المعلومات ومباحث الإنترنت والأموال العامة ضد فتاة تدعي "عبير .ع.ا" واتهامها بالاتجار والنصب عليهم بجمع مبالغ مالية تصل قيمتها إلي 10 مليون جنيه بدعوي الاتجار في مجال بيع وشراء مستحضرات التجميل مقتبل نسب وأرباح شهرية .

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وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغات رسمية إلي مباحث الأموال العامة وتكنولوجيا المعلومات ومباحث الانترنت حول نصب فتاة في العقد الثالث من عمرها وجمع أموال عامة من المواطنين دون ردها إليهم .

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وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لتحديد موقع الفتاة وضبطها لعرضها علي النيابة العامة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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