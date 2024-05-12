قافلة طبية مجانية بحزب مصر الحديثة في المحلة الكبرى ..صور

نظم حزب مصرالحديثة بالغربية ، قافلة طبية علاجية شملت تخصصات ( الأسنان - الرمد - الأطفال - التغذية العلاجية -المسالك -النساء - التحاليل - الأشعه ).

وذلك في إطار دور الحزب الخدمي والتنموي والحرص على دعم المنظومة الصحية لجميع منتسبي الحزب ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لهم.

وأوضح اللواء خالد شرشر ، أن القافلة ضمت نخبة متميزة من أطباء محافظة الغربية حيث تم الكشف على المرضى فى مختلف التخصصات وذلك ضمن مشاركة الحزب المجتمعية لرفع العبء عن كاهل الأسرة المصرية.



كما اشار الدكتور أحمد طه عفيفى امين مساعد الحزب على حرص الحزب على الاهتمام بجميع منسوبيه باستمرار وبمختلف السُبل،



واكد الدكتور هيثم الوردانى امين الشباب بالغربية على أهمية تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية اللائقة بالمواطني.

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واشارت الدكتورة منى محمد إلي أن القافلة لاقت استحسان الجميع من المرضى ، وأن الكشف كان بدون اى مقابل مادى للحاضرين من المرضي والسادة أعضاء ومنتسبى الحزب



كما أكدت مروة إبراهيم أمينة المرأه بالغربية علي دور الحزب المستمر في تقديم العديد من الأنشطة والخدمات في مختلف المجالات ومنها تقديم الرعاية الطبية لجميع أفراد الأسرة.



وأضاف الدكتور مصطفى فايد امين الصحة بان تخفيف الأعباء الحياتية عن كاهل المواطنين، وتحسينها بشكل مستمر، هو من اولويات واهداف الحزب مشيرًا إلى أن دور الحزب يتسع ليشمل خدمة المجتمع المحلي والبيئة المحيطة.

وفى الختام قدم اللواء خالد شرشر امين عام الحزب بالغربية ، والدكتور أحمد طه عفيفى امين مقر المحله، شهادات التقدير للسادة الأطباء الذين ساهموا بالكشف على المرضى .

وهم د.مدحت الجروانى استشارى المسالك ود.ايمان فريد استشارى الاطفال ود.فايزة قدرة استشارى النساء والتوليد ود.اسامة ابو العطا استشارى امراض العيون ود.محمد رفعت اخصائى الاسنان والتركيبات ود.أحمد محمود قشلانه اخصائى جراحة العظام والكسور وا.د.عبير الجندى استشارى التحاليل الطبية ، مدير معمل الاهرام للتحاليل الطبية، مجموعة صيدليات ادفايس .





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