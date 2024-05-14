عصام كاريكا يصل إلى بيروت لإحياء عدة حفلات

وصل اليوم الفنان عصام كاريكا إلى بيروت لإحياء عدد من الحفلات هناك بالإضافة إلى لقائه مع عدد من نجوم الطرب اللبناني، للاتفاق على تلحين بعض أغانيهم الجديدة .

قال الفنان عصام كاريكا في رده على سؤال عن رأيه في محمد رمضان كمطرب، إن محمد رمضان نفسه يقول إنه ليس مطربا ولكنه حالة ، وانا احب حالته الفنية وهو يقدم سر جميل وانا احبه جدا وهو صديقي.

وأضاف خلال حلوله ضيفا ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامي دكتور عمرو الليثي في حلقة خاصة بمناسبة عيد الربيع ، أن رمضان عندنا يقدم حفلة في الساحل وتحقق نجاح كبير وينافس كبار نجوم الغناء فهذه حالة ناجحة يجب التوقف عندها ، وأن الجيل الجديد يحب الاغاني السريعة ولا يجد عنده الصبر لسماع اغاني وقتها طويل ، وكنا كان نقدم مقدمة موسيقي للأغاني ولكن الان ندخل في الفنية مباشرة.

وأشار إلى أن سبب نجاح أغاني المهرجانات ان كلامهم قريب من كلام الشارع ، ولكني لن اقدم اغاني مهرجانات ومعجب بأغنية " انتي معلمة " ولحنها جميل وعندما تقابل عمر كمال أقوله له ذلك ، فالمهرجانات لديهم ميلودي كويس ولكن الكلام ليس جيدا.



وعلى جانب آخر قال كاريكا إنني قدمت لحن أغنية " شنكوتي " لايهاب توفيق ولكن لم تعجبه ، فقلت سأغنيها والتقيت مع الموزع طارق مدكور وبالفعل قدمنا الأغنية وحققت نجاح كبير.