عقاران في يومين .. القصة الكاملة لانهيار منزل العطارين بالإسكندرية |فيديو

شهدت منطقة العطارين وسط محافظة الإسكندرية، انهيار عقار قديم، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إنقاذ عدد من السكان أسفل العقار، ولم يسفر الانهيار عن ضحايا أو إصابات.

وأنقذت العناية الإلهية سكان عقار العطارين المنهار وسط الاسكندرية، بعدما خرجوا قبل وقوع الحادث مباشرة، عندما شعروا باهتزاز بالعقار القديم.

أكدت رئيس حي وسط بمحافظة الإسكندرية زينب السيد أن عقار العطارين المنهار صادر له قرار إزالة منذ فترة، وتم إخطار القاطنين بذلك القرار.

وأشارت رئيس الحي أن السكان لم يلتزموا بالقرار ورفضوا تنفيذ القرار، مؤكدة عدم وجود إصابات بالعقار الذي يتبع هيئة التأمينات.

وقد أكد شهود عيان أن سكان العقار سمعوا صوت طقطقة في المنزل فهرعوا خارج المنزل قبل انهيار المنزل بدقائق، مشيرين إلى أن هناك أسرتين فقط قاطني هذا العقار، وخرجوا قبل وقوع الحادث عندما شعروا باهتزاز بالعقار القديم التابع لشركة التأمينات.

وبدأت الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا بانهيار عقار قديم مكون من ثلاث طوابق يقع خلف قسم شرطة العطارين وسط محافظة الإسكندرية.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم، وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص انهيار منزل قديم مكون طابق أرضي وطابقين علوي مأهول بالسكان، وتقوم قوات الحماية المدنية برفع الأنقاض.

وتكتظ مدينة الإسكندرية بمئات العقارات القديمة المتهالكة، والتي تمثل مشكلة كبيرة لكل صناع القرار بالإسكندرية فهي مشكلة قديمة تعود إلى عقود مضت، وتتفرع في أكثر من اتجاه، وقد تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي شخصيًا لحل أزمة أكثر من أسرة بعد انهيار العقارات التي يقطنون بها.

وكشف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن عدد العقارات القديمة بالمدينة حوالي 2400 عقار يزيد عمرها على 75 عامًا، يجب إزالتها فورًا لأنها تمثل خطورة داهمة على حياة السكان.

ويوم الأحد الماضي، نجحت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية في انقاذ شخص مصاب من أسفل عقار قديم انهار، مساء اليوم الأحد، بمنطقة كرموز، غريي محافظة الإسكندرية، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وبدأت الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة كرموز يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانهيار عقار باحد الشوارع في نطاق قسم كؤموز، غربي الإسكندرية.

كما تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، بلاغًا يفيد بانهيار عقار قديم رقم 34 شارع مسجد التميمي متفرع من شارع النيل بمنطقة كرموز بحي غرب الإسكندرية.

وعلى الفور، انتقل مسئولي الحي وقوات الحماية المدنية وقسم شرطة كرموز وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص انهيار منزل قديم مكون من طابق أرضي وآخر علوي مأهول بالسكان.

وقالت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية، إن الحادث لم يسفر عن وفيات، فيما انتشلت قوات الحماية المدنية مصابا واحدا جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأضافت أن العقار صادر له قرار إزالة حتى سطح الأرض منذ عام 2012، منوهة أن الحادث أسفر عن إصابة مواطن واحد فقط.