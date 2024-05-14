الثاني خلال يومين.. انهيار عقار قديم وسط الإسكندرية في مسلسل لا ينتهي

انهار عقار مكون من ٣ طوابق بمنطقة العطارين وسط محافظة الإسكندرية، دون ضحايا أو إصابات، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إنقاذ اربعة أشخاص عقب انهيار العقار.

وبدأت الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا بانهيار عقار قديم مكون من ٣ طوابق يقع خلف قسم شرطة العطارين وسط محافظة الإسكندرية.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم، وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص انهيار منزل قديم مكون طابق ٣ طوابق مأهول بالسكان، وتم إنقاذ أربعة أشخاص، وتقوم قوات الحماية المدنية حاليا برفع الأنقاض.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.