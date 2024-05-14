الإسكندرية.. العناية الإلهية تنقذ سكان عقار العطارين المنهار

أنقذت العناية الإلهية سكان عقار العطارين المنهار وسط الاسكندرية، بعدما خرجوا قبل وقوع الحادث مباشرة، عندما شعروا باهتزاز بالعقار القديم.

وأكد شهود عيان أن سكان العقار سمعوا صوت طقطقة في المنزل فهرعوا خارج المنزل قبل انهيار المنزل بدقائق.

وأشاروا إلى أن هناك أسرتين فقط قاطني هذا العقار، وخرجوا قبل وقوع الحادث عندما شعروا باهتزاز بالعقار القديم التابع لشركة التأمينات.

وشهدت منطقة العطارين وسط محافظة الإسكندرية، انهيار عقار قديم، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إنقاذ عدد من السكان أسفل العقار، ولم يسفر الانهيار عن ضحايا أو إصابات.

وبدأت الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا بانهيار عقار قديم مكون من ثلاث طوابق يقع خلف قسم شرطة العطارين وسط محافظة الإسكندرية.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم، وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص انهيار منزل قديم مكون طابق أرضي وطابقين علوي مأهول بالسكان، وتقوم قوات الحماية المدنية برفع الأنقاض والبحث عن ضحايا أسفل العقار.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.