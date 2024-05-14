واشنطن تطالب بالتحقيق في مقـ تل عامل إغاثة بهجوم إسرائيلي على رفح

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن "الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بوفاة عامل إغاثة في الهجوم الذي وقع في رفح.

وأكدت الخارجية الأمريكية على ضرورة حماية العاملين في المجال الإنساني وهم يواصلون عملهم المنقذ للحياة.

وأعلنت الوزارة انضمام واشنطن إلى الدعوات لإجراء تحقيق كامل في هذا الحادث.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن المركبة التابعة للأمم المتحدة أصيبت في منطقة أُعلنت منطقة قتال نشطة.

وادعى أنه لم يكن على علم بمسار السيارة، مشيرا إلى انه يجري التحقيق في ملابسات الحادث.