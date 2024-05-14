سرايا القدس تعلن قصف تجمعات جنود الاحتلال في محور نيتسريم وجباليا ورفح

أعلنت سرايا القدس الزراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء، قصف تموضع لجنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته في محور نيتسريم بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وقالت سرايا القدس، عبر قناتها على تليجرام، إنها تمكنت من تفجير عبوة برق في آلية ميركافا في تمام الساعة 2م بمنطقة أبو زيتون في معسكر جباليا شمال قطاع غزة، كما تمكنت عناصرها من استهداف آلية ميركافاه بقذيفة تاندوم خلف بلوك ٢ شرق معسكر جباليا.

وأضافت سرايا القدس، أنها قصفت بوابل من قذائف الهاون النظامي "عيار 60" جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي خلف المقبرة الشرقية رفح.