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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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صحة النواب: تخفيض نسبة تشغيل الأطقم الأجنبية في المستشفيات

البرلمان
البرلمان

قال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النوب، إن اللجنة وافقت اليوم على  مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة سي بي سي، أنه تم استثناء مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة من تطبيق أحكام هذا القانون، مؤكدا على التزام الدولة بتقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين وفقاً لأحكام الدستور.

ولفت حاتم إلى منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح بمشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وبما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والعمل على رفع كفاءتها
 


وأشار إلى أن اللجنة قررت اليوم تخفيض نسبة تشغيل الأطقم الطبية الأجنبية بالمنشآت الصحية التي سيتم منح الالتزام بها إلى 25% فقط، بعدما كانت 50% في قانون الحكومة.

الإعلامية قصواء الخلالي أحكام الدستور أشرف حاتم المنشآت الصحية المساء مع قصواء المرافق العامة قصواء الخلالي مستشفيات

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