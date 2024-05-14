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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وزير الرياضة: نسعى بتخطيط علمي لحصد 10 ميداليات أوليمبية في باريس 2024|فيديو

وزير الرياضة
وزير الرياضة

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، إنه تم عقد اجتماع اليوم مع رؤساء الاتحادات للبت في الاستعدادات لخوض أولمبياد باريس 2024.

ونوّه خلال لقائه ببرنامج “في المساء مع قصواء” أن مؤتمرًا صحفيًا عقد اليوم في المركز الأوليمبي بالمعادي للإعلان عن تفاصيل مشاركة البعثة المصرية في أوليمبياد باريس 2024 التي تقام خلال الفترة من 26 يوليو حتى 14 أغسطس المقبل.

وتابع "صبحي" أننا نهدف لتطوير الرياضة المصرية.. بما يُواكب العالم المُتقدّم، مشيرًا إلى أن وزارة الرياضة تعمل وفق خطة لرسم رؤية واستراتيجية الرياضة المصرية.

وأكمل وزير الرياضة أنه متوقع حصد من 7 إلى 10 ميداليات في أولمبياد باريس ليتم تخطى عدد الميداليات التي تم حصدها في أولمبياد طوكيو البالغة 6 ميداليات.
 


واختتم وزير الرياضة أن هناك تخطيطًا علميًا لحصد 15 ميدالية في الأولمبياد في 2028.

أشرف صبحي المركز الأولمبي الرياضة المصرية الدكتور أشرف صبحي أولمبياد باريس 2024 أولمبياد طوكيو باريس 2024

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