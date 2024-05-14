عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يلتقي محافظ القاهرة لبحث عدد من ملفات العمل المشترك

صدى البلد

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة؛ لبحث عدد من ملفات العمل المشترك بين الوزارة والمحافظة، وكخطوة هامة لتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية، بحضور لفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة ومحافظة القاهرة.


تناول اللقاء، مناقشة سُبل تعزيز وتطوير التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومحافظة القاهرة في مجالات عدة، وخاصة فيما يتعلق بمراكز الشباب وبيوت الشباب في المحافظة حيث تم التأكيد على أهمية توفير بيئة مناسبة للشباب لممارسة الأنشطة الرياضية والشبابية، وتعزيز دور الشباب في المجتمع.


في كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه رئاسة مصر قد وجه بتطوير كافة المنشآت الشبابية والرياضية، والتى حدث في عهده طفرة فى البنية التحتية على الصعيد الشبابى والرياضى غير مسبوقة، لافتاً إلي أن الدولة تدعم تمكين الشباب في إطار اهتمام ودعم فخامة الرئيس لقطاعي للشباب والرياضة.


وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن تقديره لدور وجهود محافظة القاهرة في دعم الشباب وتمكينهم. كما أكد على استعداد وزارته للتعاون الكامل مع المحافظة في تنفيذ المشروعات الشبابية والرياضية وتقديم الدعم اللازم لضمان نجاحها.

فيما أشاد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة خلال اللقاء  بجهود وزارة الشباب والرياضة في توفير المنشآت الرياضية والشبابية للشباب المصري، كما أعرب عن رغبة محافظة القاهرة في استكمال متطلباتها من منشأت شبابية ورياضية، التي تلبي احتياجات الشباب في المحافظة وتسهم في توفير بيئة صحية ومثمرة لهم.


يأتي هذا اللقاء في إطار التوجيهات الرامية إلى تعزيز الشراكة بين الجهات المختلفة، وتحقيق التنمية والتقدم في مجالات الشباب والرياضة، وخاصة تمكين الشباب وتطوير مراكز الشباب وبيوت الشباب في محافظة القاهرة، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة وتعزيز دور الشباب في المجتمع.

IMG-20240514-WA0023
IMG-20240514-WA0023
IMG-20240514-WA0025
IMG-20240514-WA0025
IMG-20240514-WA0024
IMG-20240514-WA0024
IMG-20240514-WA0026
IMG-20240514-WA0026
IMG-20240514-WA0022
IMG-20240514-WA0022
IMG-20240514-WA0019
IMG-20240514-WA0019
IMG-20240514-WA0018
IMG-20240514-WA0018
IMG-20240514-WA0013
IMG-20240514-WA0013
IMG-20240514-WA0011
IMG-20240514-WA0011
IMG-20240514-WA0008
IMG-20240514-WA0008
IMG-20240514-WA0009
IMG-20240514-WA0009
IMG-20240514-WA0005
IMG-20240514-WA0005
IMG-20240514-WA0002
IMG-20240514-WA0002
IMG-20240514-WA0000
IMG-20240514-WA0000
IMG-20240514-WA0001
IMG-20240514-WA0001
IMG-20240514-WA0003
IMG-20240514-WA0003
IMG-20240514-WA0004
IMG-20240514-WA0004

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

للبطاقات الائتمانية ..البنك الأهلى يرفع حدود استخدام العملات الأجنبية

ميدو يوجه التحية لـ محمود الخطيب على هذا الأمر

سعر التذاكر وبدء الحجز ومفاجأة عن معلق المباراة.. ما تريد معرفته عن موقعة الأهلي والترجي بتونس

بيان رسمي من أوبر عن محاولة اغتص.اب سيدة التجمع.. تفاصيل

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء

مسكن للصداع شهير.. تحذير عاجل من هيئة الدواء حول انتشار أصناف مغشوشة

لماذا نهى النبي عن نتف الشيب الأبيض من الشعر؟ هذا ما يفعله بصاحبه يوم القيامة

مفيش إحساس ولا رجولة.. صديقة فتاة أوبر تكشف مفاجأة عن الحادث.. شاهد

موضوعات متعلقة

نهائي دوري أبطال أفريقيا.. الخطيب رئيسًا لبعثة الأهلي في تونس

برشلونة يفوز على ريال سوسيداد 2-0 بالدوري الإسباني

ماذا قال حسين لبيب للاعبي الزمالك عقب مباراة نهضة بركان؟.. حتحوت يوضح

مباراة الأهداف الملغية| التعادل 3-3 يحسم مواجهة ليفربول وأستون فيلا

جاءت من القلب.. تعليق ناري من هاني حتحوت على تصريحات حسام حسن

تفاصيل ما حدث فى غرفة ملابس الزمالك بعد الخسارة من نهضة بركان

السد يتأهل لنصف نهائي كأس قطر على حساب الوكرة

الشوط الأول.. ليفربول يتقدم على أستون فيلا بالدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

الإعلام الإسرائيلي يهاجم رئيس محكمة العدل الدولية بسبب غزة.. ماذا قال؟

هل تلتزم إسرائيل بقرارات محكمة العدل بشأن غزة؟.. أستاذ قانون دولي يوضح

مصدر رفيع المستوى: لا صحة لتصريح خارجية إسرائيل بمسئولية مصر عن غلق معبر رفح

كتائب القسام تستهدف دبابات وجنود الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا

كلمة للتاريخ| أبوالغيط يفضح جرائم الاحتلال.. ويؤكد: لا سلام بدون إقامة دولة فلسطين

مهلة أخيرة.. تفاصيل قرار الداخلية بشأن تقنين أوضاع الأجانب في مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برقم غير متوقع.. سعر بيجاما آيتن عامر يثير الجدل

بالأسود.. إنجي علي تتألق في أحدث ظهور لها  

احترس| 5 عادات تسبب الغباء.. إحداهم منتشرة بين الجميع

مرض خطير يصيب الرجال ويمكن علاجه.. اكتشف أعراضه مبكرا

فيديو

مدام سما والجاردات.. مفاجآت بعد إغلاق "الصحة" لعيادة تجميل غير مرخصة

محمد صلاح وأزمات المنتخب.. تصريحات قوية وجريئة من حسام حسن| شاهد

عواصف ترابية ومثيرة للرمال .. طقس غريب اليوم وتحذير لتلك المناطق

تراجع أسعار الذهب والدولار معا.. ماذا يحدث في الأصفر والأخضر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-