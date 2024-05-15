الولايات المتحدة وليتوانيا تبحثان دعم أوكرانيا وخطط الناتو الإقليمية

بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في مكالمة هاتفية أمس الثلاثاء مع نظيره الليتواني لوريناس كاسسيوناس الدعم لأوكرانيا، وخطط حلف شمال الأطلسي (الناتو) الإقليمية، والتقدم الأخير في القاعدة الصناعية الدفاعية في ليتوانيا، ووضع القوات الأمريكية في منطقة البلطيق.

وذكر بيان على موقع وزارة الدفاع الأمريكية أن أوستن هنأ أيضا نظيره اللتواني على تعيينه مؤخرًا وزيرًا للدفاع.

وأشاد أوستن بالتزام ليتوانيا القوي بتقديم المساعدة الأمنية والتدريب لأوكرانيا وقيادة تحالف القدرة على إزالة الألغام.

وشكر أوستن نظيره على الدعم المتميز للقوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي في ليتوانيا.