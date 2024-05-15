منى عبدالغني تكشف لأول مرة سر ارتدائها الحجاب رغم العمل بالوسط الفني|فيديو

قالت الفنانة والإعلامية منى عبد الغني، إنها تحاول دائماً أن تكون قدوة حسنة لمتابعيها، معلقة: "اتربينا على كده ولا علاقة له بالحجاب".

منى عبدالغني: يمكن أن نصل للتريند بالصدق

وأضافت "منى عبدالغني" خلال لقائها مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، قائلة: "المايك والظهور على الهواء هما مسئولية، وكل كلمه بنقولها بتبني أثر طيب أو أثر سيء، وأدعي الله دائماً أن يستخدمني في الخير، حتى في المزح، يجب أن يكون المزح محترمًا، لائق بالمشاهد".



وتابعت الفنانة والإعلامية منى عبد الغني، قائلاً: "يمكن أن نصل للتريند بالصدق، ممكن واحد يعمل رسالة صغيرة صدقة، وتصل للناس وتصبح تريند، والأمر الأهم هتحسب في ميزان حسناتك أم سيئاتك".

وتحدّثت منى عبدالغني عن سر ارتدائها الحجاب، قائلة: "عندما توفى أخويا فجأة، توقفت مع نفسي، وقولت لازم أجهر للقاء ربنا في أي لحظة".