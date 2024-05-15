شوبير يكشف فرص لحاق مصطفى شلبي ودونجا بمواجهة نهضة بركان

كشف الإعلامي أحمد شوبير فرص لحاق مصطفى شلبي ودونجا بمواجهة نهضة بركان في إياب نهائي الكونفيدرالية.

وقال “شوبير” عبر حسابه بموقع فيسبوك: محاولات لتجهيز مصطفي شلبي وفرص لحاقه بالفريق قائمة.. وجوميز أكد على أهمية وجوده بالمباراة، ودونجا هيلحق بمباراة العودة ولا توجد مشكلة نهائيًا.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة اليوم من التدريبات بعد العودة من المغرب، عقب خوض مباراة نهضة بركان في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية.

وتعرض فريق الزمالك للخسارة بهدفين مقابل هدف أمام نهضة بركان في المباراة التي أقيمت بالملعب البلدي في ذهاب نهائي كأس الكونفبدرالية ويحتاج الأبيض للفوز بهدف نظيف في لقاء العودة المقرر له الأحد المقبل للتتويج باللقب.