شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن موقف رباعي الفريق من مواجهة الترجي

كشف الإعلامي أحمد شوبير موقف رباعي الأهلي مروان عطية وكوكا وعمرو السوليه وأحمد عبد القادر من اللحاق بمواجهة الترجي .

و قال شوبير عبر فيسبوك :كوكا اكتفى بالتأهيل وتأكيد جاهزية مروان عطية، والسولية وأحمد عبد القادر اقتربا من المشاركة في التدريبات الجماعية، ولكن يستحيل مشاركتهم في المباراة الأولى.

موعد مباراة الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا

يتطلع عشاق الكرة المصرية للقاء الذهاب بين الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامته في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة يوم السبت المقبل، على ملعب رادس.

وستكون مباراة الإياب يوم السبت 25 مايو في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

سيتم بث مباراة الأهلي والترجي التونسي في الذهاب من نهائي دوري أبطال أفريقيا على قنوات "بي إن سبورتس"، الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.