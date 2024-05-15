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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

طريقة عمل خضار سوتيه ورز بالكاري

رز بالكاري
رز بالكاري

تقدم الشيف سارة الحافظ طريقة عمل خضار سوتية مع رز بالكاري بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ لعشاق الأرز .

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طريقة عمل خضار سوتية مع رز بالكاري 

المكونات لعمل خضار سوتية مع رز بالكاري 

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون
1 بصلة متوسطة الحجم، مقطعة إلى شرائح رقيقة
2 فصوص ثوم مفرومة
1 بروكلي مقطع إلى قطع صغيرة
2 جزر مقشرة ومقطعة إلى شرائح رقيقة
1 فلفل أحمر مقطع إلى شرائح رقيقة
1 فلفل أصفر مقطع إلى شرائح رقيقة
ملح وفلفل حسب الذوق

طريقة عمل خضار سوتية مع رز بالكاري 

سخن زيت الزيتون في مقلاة كبيرة على نار متوسطة.
أضف البصل والثوم إلى المقلاة وقلبهما حتى يصبحان طريين وشفافين.
أضف البروكلي والجزر إلى المقلاة وقلبها لمدة 5 دقائق حتى تصبح الخضار متساوية النضج. قد تحتاج إلى إضافة قليل من الماء إذا كانت الخضار تلتصق بالمقلاة.
أضف شرائح الفلفل الأحمر والفلفل الأصفر واستمر في قلبها لمدة 3-4 دقائق حتى تصبح الخضار طرية ومتساوية النضج.
قم بتتبيل الخضار بالملح والفلفل حسب الذوق.


للأرز بالكاري

المكونات لعمل الأرز بالكارى 

1 كوب من الأرز البسمتي
2 كوب من الماء
1 ملعقة كبيرة من مسحوق الكاري
1/2 بصلة متوسطة الحجم، مفرومة
2 فصوص ثوم مفرومة
1 ملعقة صغيرة من الكمون
ملح حسب الذوق
2 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

طريقة عمل أرز بالكاري

اغسل الأرز جيدًا تحت الماء البارد لإزالة النشا الزائد.

في قدر كبير، سخن زيت الزيتون على نار متوسطة. أضف البصل والثوم وقلبهما حتى يصبحان طريين وشفافين.أضف مسحوق الكاري والكمون إلى البصل والثوم وقلبهما لمدة دقيقتين حتى يتم تحميص التوابل.
أضف الأرز إلى القدر وقلبه جيدًا ليتغطى الأرز بالتوابل.

أضف الماء والملح، وقلب المكونات معًا.

ارفع الحرارة إلى درجة الغليان، ثم اغطِ القدر وخفِّضالحرارة إلى الحد الأدنى. اترك الأرز يطهى لمدة 15-20 دقيقة أو حتى ينضج ويمتص الماء تمامًا.

بمجرد أن ينضج الأرز، اطفئ النار واتركه مغطى لمدة 5 دقائق إضافية ليتم تبخيره.

قبل التقديم، قم بتفكيك حبات الأرز بشوكة لتفصلها عن بعضها البعض.

لتقديم الوجبة

يمكنك وضع الخضار المقطع في طبق التقديم، وبجانبه الأرز بالكاري في طبق منفصل، يمكنك تزيين الأرز ببعض البقدونس المفروم أو شرائح الليمون لإضافة نكهة إضافية.

 يمكن تناول الخضار المقطع والأرز بالكاري معًا كوجبة نباتية متكاملة أو يمكن استخدامها كوجبة جانبية إلى جانب اللحم المشوي أو الدجاج.

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