بينهم 3 أطفال.. أوكرانيا: إصابة 20 شخصًا إثر هجمات جوية روسية في خاركيف

قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خاركيف الأوكرانية أوليه سينيهوبوف، أمس الثلاثاء، إن 20 شخصاً قد أصيبوا إثر تنفيذ الروس 7 غارات جوية على مدينة خاركيف، من بينهم 3 أطفال.

وأضاف المسئول الأوكراني -في تصريح وفق وكالة أنباء "يوكراينفورم" الأوكرانية- أنه "خلال المعارك البرية في قطاع خاركيف، لا يتوقف الروس عن محاولاتهم لترويع السكان المدنيين في المركز الإقليمي. واليوم، في وضح النهار، نفذوا 7 غارات جوية على منطقة سكنية في خاركيف".

ونقلت الوكالة عن مكتب المدعي العام الإقليمي في خاركيف، أن 20 مدنياً بينهم 3 أطفال أصيبوا في هجمات على مناطق سكنية.

وذكرت الوكالة أن أضرارا لحقت بسيارات وكراجات مدنية وما لا يقل عن 20 مبنى سكنياً وغير سكني، بما في ذلك مركز تسوق ومؤسسة تعليمية ومتاجر وغيرها".

وبحسب التقارير الأولية الأوكرانية، فقد ضرب الجيش الروسي المدينة بقنابل جوية مطورة من طراز UMPB D-30.