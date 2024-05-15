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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا: من السابق لأوانه استخلاص نتائج المعارك في خاركيف

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الثلاثاء أنه "من السابق لأوانه" استخلاص نتائج المعارك في الجارية في مدينة خاركيف الأوكرانية.
وقال زيلينسكي -في كلمة له عبر الفيديو أوردتها وكالة أنباء "يوكراين فورم"- "يبدو الوضع في خاركيف أكثر صعوبة الآن، ولا يزال الأمر كذلك من المبكر استخلاص النتائج، لكن الوضع تحت السيطرة، وجنودنا يمنعون الروس من التقدم". وأوضح الرئيس الأوكراني "لكننا عززنا القطاعات، وخاصة خاركيف، والآن جاء العديد من الجنود، وخاصة من خاركيف، وهم يقومون بعملهم للدفاع عن منطقة خاركيف، وأشكرهم على فعاليتهم".
وأوردت "يوكراين فورم" أنه تم بالفعل إجلاء أكثر من 7500 مواطن من المستوطنات الحدودية في منطقة خاركيف بسبب الأعمال الثتالية النشطة. 
ومن جانب أخر، أوضح زيلينسكي أنه التقى اليوم مع وزير الخارجية الأمريكي بلينكن، وتحدثنا بشكل أساسي عن أمور الدفاع، وبشكل خاص عن تقديم المساعدة الدفاعية الأمريكية. ودعا الرئيس الأوكراني إلى "تسريع عملية التوريد بشكل كبير. وحاليًا، الفجوة الزمنية بين الإعلان عن الطرود والظهور الفعلي للأسلحة على خط المواجهة كبيرة جدًا. لذا من المهم جعل تنفيذ القرارات والخدمات اللوجستية أكثر كفاءة". 
 

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