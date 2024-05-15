جنرال إسرائيلي: الجيش لا يملك القدرة على إسقاط حماس

اعترف اللواء احتياط بالجيش الإسرائيلي إسحاق بريك بأن الجيش الصهيوني لا يملك القدرة على إسقاط حماس حتى لو طال أمد الحرب، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

ذكر لواء الاحتياط أنه لا فائدة من استمرار القتال في غزة وإسرائيل ستتكبد أضرارا جسيمة.

وكشف عن أن استمرار الحرب قد يؤدي إلى انهيار جيش الاحتياط والاقتصاد، مشيرا إلى أن عدم اتخاذ قرار بشأن اليوم التالي سيؤدي لمزيد من القتلى بصفوف الجيش.

أضاف بريك: أن دخول رفح سيكون المسمار الأخير في نعش قدرتنا على إسقاط حماس، مشددا على أن الجيش عاجز عن إبعاد حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني.

