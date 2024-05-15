كاتب صحفي يوضح مدى أهمية تقييم مؤسسات التصنيف الائتماني للدول

قال أحمد رفعت، الكاتب الصحفي، إن مؤسسات التصنيف الائتماني الدولي هي عبارة عن مؤسسات مستقلة دوليًا تقيم اقتصاديات الدول وتقدم استشارات للمستثمرين، موضحًا أنها تسمى مؤسسات ائتمان لأنها تحسب قدرة الدول على سداد مستحقات الآخرين.



مصر لديها القدرة على التفاوض مع صندوق النقد الدولي

وأضاف “رفعت” خلال حواره ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، أن التصنيف الجيد يعد مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الدولة في التعامل مع دول ومؤسسات العالم.



وأشار أحمد رفعت، الكاتب الصحفي إلى أن هذه المؤسسات تقوم بدراسة هيكل الاقتصاد والقطاع المصرفي والأمن والأمان ومستوى الشفافية وغيرها من الأمور الأخرى، متابعًا أن مصر من ناحية القطاع المصرفي وضعت سعر صرف مرن وقامت بزيادة الفائدة لـ 600 نقطة بجانب قدرتها على التفاوض مع صندوق النقد الدولي.