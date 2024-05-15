عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الجيل يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف جرائم إسرائيل في غزة

الدكتور حسن هجرس،
الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي

قال الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، إن اعتزام مصر دعمها لجنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية في دعوتها ضد إسرائيل، لهو تصعيد قوي ورسالة شديدة اللهجة لبينامين نتنياهو والحكومة الإسرائيلية بأن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام استمرار الاحتلال في جرائمه اللإنسانية في غزة، وينذر بعواقب وخيمة على إسرائيل حال عدم ثنيها عن اقتحام رفح الفلسطينية والموافقة على المقترح المصري للتهدئة وإنهاء الحرب على قطاع غزة.

وثمن "هجرس" في تصريحات له، مواقف مصر الداعمة للقضية الفلسطينية ومقدرات شعبها وحقوقه في الحياة وتقرير المصير، مشيرا إلى أن اعتزام مصر دعمها لجنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل،  خطوة جديدة للتصعيد ضد الانتهاكات الصارخة للاحتلال تجاه أهالي غزة في ظل عدوان غاشم يودي بحياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين، ويؤكد أن مصر تصر على الدفع نحو السلام واستقرار المنطقة.

وأشار إلى أن دعم مصر لجنوب إفريقيا يؤكد جدية مصر في تهديداتها لإسرائيل بتعليق اتفاقية السلام حال عدم الموافقة على الوساطة المصرية والمقترح المصري للتهدئة ووقف دائم لإطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين، وهو ما ينذر بعواقب وخيمة على إسرائيل ويدفع بالمنطقة لتوسعة دائرة الصراع، مشددا على أن مصر تتخذ قرارتها برؤية وحكمة لكن جاهزة لكل السيناريوهات للدفاع عن أمنها القومي ومقدرات شعبها، فأبناءها وجيشها "زي ما قدر يعملها مرة فهو قادر يعملها كل مرة".

وأشاد بمواقف مصر تحت قيادة  الرئيس السيسي دائما كان حريصا دائما على حقوق الشعب الفلسطيني وداعما قويا لإقامة دولته المستقلة عندما أكد أن تهجير الفلسطينيين هو خط أحمر لن تقبل مصر تجاوزه مهما حدث، مشيرا إلى ان جهود الدبلوماسية المصرية نجحت في خلق رأي عام دولي رافضا لاستمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وهو ما تجلى بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على منح فلسطين العضوية الكاملة، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي لممارسة أقصى مستويات الضغط  على إسرائيل لثنيها عن الاستمرار في العدوان على غزة.

الدكتور حسن هجرس محكمة العدل الدولية الحكومة الإسرائيلية بينامين نتنياهو جنوب افريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تضرب البلاد خلال ساعات.. الأرصاد تحذر 25 محافظة من 3 ظواهر جوية

مفاجأة من الجمارك.. احصل على سيارة مستوردة بالرقم القومي

الاهلي يتلقى ضربة مُوجعة قبل لقاء الترجي في نهائي إفريقيا

بعد تراجعها.. أسعار اللحوم اليوم الأربعاء في الأسواق

التفاصيل الكاملة لتشغيل أول تاكسي كهربائي في مصر يكشفها وزير النقل.. صور

10 مليارات دولار| الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن إنتاج الكهرباء

تفاصيل رحلة أمير توفيق لضم بلعيد.. وتحفّظ الأهلي على صفقة زهير

منتقبة ترقص بأحد المراكب تثير الغضب على السوشيال ميديا.. ما القصة؟

ترشيحاتنا

حسام زكي: الموضوعات السياسية على جدول قمة البحرين تمثل 70% من أعمالها

أردوغان: لا تظنوا أن إسرائيل ستقف عند غزة.. أوهام الأرض الموعودة تصل للأناضول

كتائب القسام تكشف عن ضربات موجهة لجنود وآليات الاحتلال في غزة| فيديو

بسبب حماس.. الحكومة الماليزية تتحرك ضد فيسبوك

بعد افتتاحها.. تعرف إلى أسعار تذاكر محطات المترو الجديدة

عبادات عظيمة بلا مجهود أو وضوء.. داوم عليها تتغير حياتك للأفضل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إعلان خطوبتها.. معلومات لا تعرفها عن سلمى أبو ضيف

راقب شربه للماء.. نصائح للحفاظ على رطوبة حيوانك الأليف في الصيف

بدون الحاجة لمكيف هواء.. حيل ذكية وبسيطة لتبريد الغرفة

8 أمراض قد تقودك إلى الفشل الكلوي.. تعرف عليها

فيديو

لازم أحبه.. أول تعليق من سلمى أبو ضيف بعد إعلان خطوبتها

عادل إمام والساحرة المستديرة.. رحلة من الإبداع وعلاقة وطيدة بنجوم كرة القدم

ملفوفة في بطانية.. سيناريو حبيبة الشماع يتكرر مع فتاة بالتجمع

رنا سماحة تكشف كواليس أغنية حبيتك بالتلاتة لـ نداء شرارة.. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-