خصم 50% اليوم.. حنان الحسيني تقدم كورس لخسارة 15 كيلو خلال شهر

قالت الدكتورة حنان الحسيني، إن 80% من أسباب زيادة الوزن هو الشراهة العالية وعدم الشبع حتي بعد تناول الكثير من الأطعمة، مشيرة إلى أنه كورس الوان سليم هو الحل لجميع الحالات التي تؤدي إلى السمنة وزيادة الوزن.

وأضافت «حنان الحسيني» خلال برنامج «جو هيلثي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن كورس الوان سليم هو الكورس رقم واحد فى مصر والذى يقوم بإنقاص الوزن من 10 إلى 15 كيلو فى الشهر الواحد، موضحة أن هناك خصم 50% اليوم لكورس الثلاثة أشهر.

وأوضحت «حنان الحسيني» أن كورس «one slim» لا يحتاج عمليات شفط للدهون او تكميم للمعده، مؤكدة أن الكورس مكون من 5 منتجات كبسولات وكريمات.