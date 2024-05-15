ذكرى النكبة.. عندما سيطرت عصابات الاحتلال على الجزء الأكبر من فلسطين

قال عمرو شهاب، المذيع بـ"إكسترا نيوز" خلال تقرير للقناة إنه في 15 مايو من كل عام يحيي الفلسطينون ذكرى النكبة حيث تم تهجيرهم وهدم معظم معالم مجتمعهم السياسية والاقتصادية والحضارية عام 1948 لتبدأ رحلة الشعب الفلسطيني مع المعاناة والألم.

وأضاف: "قبل 76 عاما احتلت عصابات الاحتلال معظم أراضي فلسطين بدعم من الانتداب البريطاني، وتم طرد أكثر من 800 ألف فلسطيني ليلجأوا إلى عدة بلدان مجاورة وكانوا يشكلون نصف الشعب الفلسطيني تقريبا".

وتابع: "وخلال النكبة سيطرت عصابات الاحتلال على 774 قرية ومدينة فلسطينية وتم تدمير 531 منها بالكامل وطمس معالمها الحضارية والتاريخية، كما سيطرت على المدن الكبرى ومنها ما تحول اليوم إلأى مدن يسكنها إسرائيليون فقط وأخرى باتت مدنا مختلطة".

واستطرد: "شملت أحداث النكبة عشرات المجازر والفظائع وأعمال النهب ضد الفلسطينيين كمجازر دير ياسين والطنطورة وأكثر من 15 ألف شهيد، والعديد من المعارك بين المقاومين الفلسطينيين والجيوش العربية من جهة والاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى".

كما تسلط ذكرى النكبة الضوء على أكبر أزمة متفاقمة للاجئين في العالم وتعد ذكرة أيضا على أن أكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا لا يزالون يعيشون وسط نزاع وعنف واحتلال ويتطلعون إلى حل عادل ودائم لمحنتهم.