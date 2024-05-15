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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

حضور كبير لـ أفلام خريجي المدرسة العربية بمركز الثقافة السينمائية

صدى البلد

شهد مركز الثقافة السينمائية ٣٦ ش شريف التابع للمركز القومى للسينما برئاسة مدير التصوير د.حسين بكر  مشاركة وحضور كبيرين بالأمسية السينمائية التي عرض فيها  مجموعة أفلام خريجي المدرسة العربية للسينما والتليفزيون برئاسة  د.مني الصبان .


وعرض فيها فيلم قصير تناول لقطات من مشوار د.مني الصبان السينمائي  وصولا لحفل.  تكريم فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لها كما تم عرض أفلام رحلة الكراسي وحلم بقايا السيرة  وعيشة أهلك وإلي صديقي وعقب  عرض الأفلام أقيمت  ندوة أدارها الناقد السينمائي  أحمد سعد الدين حيث ناقش خلالها الجمهور وصناع الأفلام من خريجي المدرسة  .

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جدير بالذكر أن التعاون بين المدرسة العربية للسينما والتليفزيون  سوف يستمر خلال المرحلة القادمة وذلك دعما للمواهب من الشباب .    

   
أشرف علي اللقاء الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية.

أحمد سعد الدين الثقافة السينمائية الناقد السينمائي باسم سمرة

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